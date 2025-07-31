شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية بمرتبات تصل 50 ألف جنيه - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات الراغبين في التقديم على فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك في مجالات التشييد والبناء والميكانيكا والهندسة، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بتلك الدول، برواتب تتراوح بين 700 و 900 يورو شهريا، أي بمرتبات تتراوح ما بين 40 ألف إلى 50 ألف جنيه مصري.

• الـ وظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية:-

- نجار مسلح / شده معدنية، بمرتب 700 يورو.

- حداد مسلح بمرتب 700 يورو.

- مشغل حفارة بمرتب 800 يورو.

- بناء عام بمرتب 700 يورو.

• المميزات

- توفير سكن للعمال خاص بالشركة.

توفير وجبات اثناء فترات العمل.

- تأمين اجتماعي وصحي للعمال.

- تأمين إضافي ضد الحوادث في موقع البناء

إجازة سنوية وعطلات رسمية مدفوعة الأجر وفقا للقانون .

توفير تذكرة السفر ذهابا وعودة إذا قام الموظف بتنفيذ التزاماته التعاقدية.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index

وذلك خلال الفترة من الأربعاء 30 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام.

علما بأن وزارة العمل تتابع كافة مراحل التقديم والتعاقد، لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين، وتحقيق فرص عمل ملائمة تحترم الكفاءة والمهنية.