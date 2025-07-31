شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم ورشة عمل تدريبية بعنوان “تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية (RCCE)”، نظمتها وحدة التواصل من أجل المخاطر، لرفع كفاءة الكوادر الصحية في التعامل مع الأزمات وفق اللوائح الصحية الدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة ركزت على تأهيل الكوادر بمهارات التواصل الفعّال لتقليل أثر الأزمات الصحية، من خلال صياغة رسائل توعوية تتناسب مع احتياجات الجمهور والسياق الثقافي، مع التأكيد على الشفافية والمصداقية لبناء الثقة.

وأكدت الدكتورة شيرين الغزالي، مدير الإدارة العامة للتواصل أثناء المخاطر، أن التدريب تناول مراحل التواصل أثناء الأزمات، من تحديد الجمهور المستهدف إلى تقييم فعالية الرسائل، إلى جانب شرح تقييم المخاطر وخطوات الاستجابة السريعة. كما استعرضت دليل الرسائل الصحية للأسرة المصرية كنموذج لرفع الوعي الصحي.

وشارك في الورشة ممثلون عن إدارات الطب الوقائي والعلاجي، الترصد، مكافحة العدوى، صحة البيئة، الرعاية الأساسية، الصيدلة، والتثقيف الصحي، إلى جانب مسئولي الجمعيات الأهلية والبرامج المجتمعية.