النائب علاء عابد: الدولة المصرية لن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية مستمرة في أداء دورها القومي والإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إنزال وتسيير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، للتخفيف من معاناة المدنيين ودعم صمودهم في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع.

وأشار "عابد" إلى أن هذه الجهود تعكس ثوابت الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على تقديم يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني على جميع المستويات.

وأضاف عابد ، أن الاستمرار في إرسال المساعدات من خلال المعابر المصرية هو رسالة إنسانية واضحة تعكس ضمير الشعب المصري الحي وتؤكد أن مصر ستظل دائمًا سندًا وداعمًا للقضية الفلسطينية حتى يتحقق السلام العادل والشامل

كما أكد النائب علاء عابد، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف معاناة المدنيين الأبرياء في غزة، والعمل على ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية لا تعرف حدودًا، ومصر كانت وستظل في طليعة المدافعين عنها.