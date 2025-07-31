شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطينى: مصر والأردن تقفان سدا منيعا ضد تهجير شعبنا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن مصر والأردن تقفان سدا منيعا ضد تهجير الشعب الفلسطينى، وقال"إن من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما فى دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير الشعب الفلسطينى ودعم صموده وثباته على أرض وطنه، والجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء؛ لوقف حرب الإبادة والتجويع بغزة، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ اليوم الخميس، إنه لا يمكن تجاهل أن مصر والأردن تقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات، وأن الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا، بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي.

وحيا نائب رئيس دولة فلسطين، مصر والأردن قيادة وشعبا على مواقفهم الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

من جهة أخرى، أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية محمد أبو عفش، أن قطاع غزة ما زال يواجه احتياجا حادا ومستمرا لكل أنواع المساعدات الطبية والغذائية خاصة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مرضى وجرحى غزة يواجهون خطر الموت وسط انهيار كامل للمنظومة الصحية ونقص المستلزمات والمعدات الطبية المنقذة للحياة.

وقال أبو عفش- في تصريح لقناة "النيل" الإخبارية، :"إن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب للغاية ولا توجد أي كلمات تصف هذه المعاناة الكبيرة الراهنة داخل المستشفيات خاصة مع ارتفاع أعداد المرضى والجرحى واستمرار العدوان وعجز الطواقم الطبية عن التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين وسط وجود نقص حاد في الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية.