بقرار حزب دونالد ترامب.. الكونجرس يرفض محاولتين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل - الخليج 365

رفض أعضاء الكونجرس الأمريكي محاولة لمنع مبيعات الأسلحة الامريكية لإسرائيل، متمسكين بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تزداد عزلة، حتى في الوقت الذي أعرب فيه مشرعون من كلا الحزبين عن قلقهم المتزايد حول الأزمة الإنسانية في غزة، الا ان الجمهوريون كان لهم اليد العليا في القرار بموجب الأغلبية الحزبية.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، التصويت الأخير كانه له أهمية خاصة حيث يأتي بعد احتجاجات دولية واسعة على المجاعة في القطاع وصور الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وقد أفاد خبراء عالميون في مجال انعدام الأمن الغذائي بأن المجاعة تتكشف في القطاع، حيث توفي ما لا يقل عن 16 طفلاً دون سن الخامسة لأسباب مرتبطة بالجوع منذ منتصف يوليو ، وفقًا للأمم المتحدة.

وقدم السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت وداعم للديمقراطيين، القرارين، وجرت عرقلتهما بأغلبية 73 صوت مقابل 24، و70 صوت مقابل 27 في المجلس المؤلف من 100 عضو، وذلك في تصويت تم في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وأظهر التصويتان أن الديمقراطيين أصبحوا يشعرون بخيبة الأمل متصاعدة من طريقة إدارة إسرائيل للحرب على قطاع غزة.

وعبر ساندرز، في بيان، عن سعادته لدعم أغلبية الكتلة الديمقراطية للمسعى الذي قام به. وقال: "الأمور بدأت تتغير.. الشعب الامريكي لا يريد إنفاق مليارات الدولارات لتجويع أطفال غزة.. الديمقراطيون ماضون في هذه القضية وأتطلع إلى دعم الجمهوريين في المستقبل القريب".

في الوقت نفسه تعمل مجموعة من الديمقراطيين اليهود البارزين، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور آدم شيف جهودًا للضغط على إدارة دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المجموعة دعمها للدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين سعيًا لتحقيق الهدف طويل الأجل المتمثل في حل الدولتين المتفاوض عليه، وأعربوا عن معارضتهم للتهجير القسري الدائم للفلسطينيين في غزة.