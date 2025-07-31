شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين كنز الاقتصاد المهدر.. غدا في الخليج 365 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى العدد المطبوع الصادر اليوم السبت، مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها " التأمين كنز الاقتصاد المهدر .. ”الخليج 365” يناقش أسباب ضعف القطاع رغم أهميته فى الحفاظ على أصول القطاعين الحكومى والخاص". اقرأ فى العدد غدا - عمرو دياب يضىء ثالث ليالى مهرجان العلمين - وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكى ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة.. عبدالعاطى: يجب ضمان تدفق المساعدات للقطاع.. ونرفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولى - وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكى ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة.. عبدالعاطى: يجب ضمان تدفق المساعدات للقطاع.. ونرفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولى - الإخوان والصهاينة.. "المصالح بتتصالح".. الإخوان يتظاهرون بعلم إسرائيل ضد مصر.. والجماعة بقيادة رائد صالح.. تتجاهل جرائم الاحتلال ويحتجون أمام السفارة المصرية فى تل أبيب.. سياسيون وخبراء يدينون الحملات المشبوهة لتشويه الدور المصرى.. ويؤكدون: دعوات التظاهر عبث سياسى يضر بالقضية الفلسطينية - انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة بانتخابات "الشيوخ".. الهيئة الوطنية تعلن استعدادها الكامل وتستعرض فى مؤتمر صحفى تجهيزات اللجان بالخارج.. والهيئة والأحزاب والسفارات تدعو الناخبين للمشاركة - الحاسبات والذكاء الاصطناعى.. سلاح الشباب فى مواجهة البطالة - الفريق أول عبدالمجيد صقر يلتقى وزير الدفاع الإيطالى - الفريق أول عبدالمجيد صقر يلتقى وزير الدفاع الإيطالى - 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025 بنمو 25%

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