“استقبال” تردد قناة اون سبورت 2 “ON SPORT” عبر النايل سات الناقلة لماتش...

من خلال المقالة التالية سنعرض لكم تردد قناة اون سبورت 2 ON SPORT، على النايل سات حيث أن القناة تعرض العديد من مباريات كرة القدم بشكل مباشر على شاشتها في حال تعارض المواعيد مع مباراة أخرى تنقل المباريات في الدوري المصري أو بطولة أفريقيا وكاس مصر او مباريات الدوري اليوناني لكرة القدم، وهذا ما يتفاجئ به المشاهد خاصة ان الكثير لا يعلم تردد القناة أو ترتيبها على لائحة القنوات.

تردد قناة اون سبورت 2 هو كان التردد السابق لقناة ON LIVE الإخبارية التي أغلقت قبل أشهر وحل محلها القناة الرياضية، وتبث القناة بشكل مجاني ومفتوح على القمر المصري النايل سا بجودة بث HD ويتم استقبالها فقط عبر الرسيفيرات الداعمة لذلك، وهناك جودة بث SD أيضاً يتم استقبالها على كافة الأجهزة، وتكون القناة متوقفة في الكثير من الأحيان ولكن تفتح لعرض مباريات كرة القدم التي تتعارض مع مباراة أخرى منقولة على قناة أون سبورت 1.

تردد قناة اون سبورت 2

التردد معدل الترميز معامل الخطا 10853 H 27500 5/6

تردد أون سبورت 2 هو نفس تردد أون سبورت 1، حيث يتم استقبال القناتين على نفس التردد المتواجد بالجدول أعلى.

تعرض قنوات اون سبورت اليوم مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر لكرة القدم على قنواتها مع تغطية رائعة من قبل المباراة بأكثر من ساعتين.