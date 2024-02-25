شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى: حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان أمن إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان أمن إسرائيل.

يذكرأن، أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة المحتجزين من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "الصفقة لا تزال قيد التفاوض، ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين مصر وقطر مع حماس".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.