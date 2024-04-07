شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب فلسطين العضوية الكاملة.. اعرف خطوات الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس الأمن غدا الإثنين في الطلب المقدم من دولة فلسطين بالحصول علي عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد تلقي خطابا من الأمين العام للأمم المتحدة بالعضوية الكاملة في المنظمة ووعلي خلفية ذلك نوضح خطوات طلب العضوية في الأمم المتحدة وشروط الموافقة عليها .

تقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن، وتقدم أي دولة ترغب في الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن إعلانا في وثيقة رسمية يُفيد بأن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في مـيثاق الأمم المتحدة.

يُرسل الأمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة، ويقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على أعضاء مجلس الأمن ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في المجلس وتبحث اللجنة أي طلب يحال إليها وتبلغ المجلس بالنتائج التي تخلص إليها.

وعقب ذلك يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلام وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية. ويجب أن تحصل أي توصية على تأييد 9 أعضاء في اﻟﻤﺠلس من أصل 15 عضوا، مع عدم استخدام الفيتو (حق النقض) من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس وهي: الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة متضمنة محضر كامل للمناقشة، وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا متضمنا محضر كامل للمناقشة.

في حال توصية اﻟﻤﺠلس بقبول الانضمام، تقدَّم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها، ويجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول الدولة الجديدة و إذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، وأن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.

يُعلم الأمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة. وإذا قُبِلَ الطلب، تصبح العضوية سارية من التاريخ الذي تتخذ فيه الجمعية العامة قرارها في الطلب.



يذكر أنه يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين 8 أبريل اجتماعا حول انضمام أعضاء جدد للأمم المتحدة، بعد تلقي رئيسة المجلس خطابا من الأمين العام بشأن طلب مقدم من دولة فلسطين.

حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطابا من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة يشير فيه إلى طلب قدمته فلسطين بتاريخ 23 سبتمبر 2011 للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة وطلب المندوب الفلسطيني في خطابه للأمين العام أن يعيد مجلس الأمن النظر في الطلب خلال الشهر الحالي.

ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة أنه حصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012. صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.