محطم تمثال صدام حسين: نادم على ما اقترفته قبل 20 عاما

القاهرة - سامية سيد - قال المصارع والرباع العراقى كاظم الجبورى فى مقابلة مع برنامج "حكايتى" المذاع فى العربية بأنه نادم على إقدامه على تحطيم تمثال الرئيس العراقى الراحل صدام حسين فى ساحة الفردوس فى بغداد قبل 20 عام.

وأضاف الرباع الحائز على بطولة أسيا أنه كان ناقم على الرئيس الراحل جراء مقتل العديد من أفراد أسرته أثناء فترة حكمه للعراق، إلا أنه يندم حاليا على فعله بعد تعرض العراق للعديد من الازمات منذ رحيل "صدام حسين" وبعد الغزو الأمريكى الجائر للبلاد فى عام 2003.

وانتقد الجبورى أداء الأحزاب السياسية التى أدارت المشهد فى العراق بعد الغزو الأمريكى، مضيفا أن حكم الرئيس الراحل كان أفضل.

واقتلعت القوات الأمريكية تمثال الرئيس الراحل بالجرارات عشية غزوها للعراق فى مشهد نقلته المنصات الإعلامية العالمية ليمثل نهاية حكم دام 25 عام.