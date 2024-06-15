شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يدمر 7 رادارات وطائرة مسيرة وقاربين مسيرين لجماعة الحوثى باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات الأمريكية من تدمير سبعة رادارات تستخدمها جماعة الحوثى فى اليمن، إلى جانب طائرة من دون طيار وزورقين مسيرين فى البحر الأحمر.

وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم السبت، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين (زورقين مسيرين) تابعيين للحوثيين فى البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن قوات "سنتكوم" نجحت أيضا في تدمير نظام جوي غير مأهول (طائرة مسيرة) تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر.

كما نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية فى تدمير سبعة رادارات للحوثيين، في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن حيث تسمح هذه الرادارات للحوثيين باستهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر.

وأشارت إلى أن هذه الأنظمة مثلت تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، لذا تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

