الخليج اليوم .. مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع وزارة البترول المصرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

كما فوض مجلس الوزراء وزير الصحة أو من ينوبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والسكان المصرية، للتعاون في المجالات الصحية.

وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء في جدة.

المصدر: واس