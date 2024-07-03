الارشيف / اخبار الخليج

الخليج اليوم .. مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع وزارة البترول المصرية

الرياض  

 

وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

 

كما فوض مجلس الوزراء وزير الصحة أو من ينوبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة الصحة والسكان المصرية، للتعاون في المجالات الصحية.

 

وترأس الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء في جدة.

 

المصدر: واس

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

