شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط أمطار رعدية على 21 ولاية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية (هيئة الأرصاد ) بالجزائر، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على 21 ولاية اليوم الجمعة. وفق الإذاعة الجزائرية .

وأفادت الديوان أن الأمطار تسقط على ولايات (تيزي وزو، بجاية، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بشار، بني عباس، تندوف، المسيلة، المدية، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، النعامة، ورقلة، إليزي، برج باجي مختار، ان قزام، إن صالح، جانت، وتمنراست) .

وبالمقابل حذر الديوان من موجة حر شديدة تجتاح ولايات الطارف، عنابة وسكيكدة.

وكانت أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق، إخماد جميع حرائق الغابات بولاية تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة، وشاركت في عملية الإخماد فرق التدخل لوحدات الحماية المدنية لولاية تيزي وزو.