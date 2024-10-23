شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: القصف المكثف تسبب فى تأجيل حملة تطعيم شلل الأطفال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن القصف المكثف والنزوح الجماعى يؤدى إلى تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال فى غزة، وتستمر الظروف الحالية، بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية المدنية، في تعريض سلامة الأشخاص وحركتهم في شمال غزة للخطر، مما يجعل من المستحيل على الأسر إحضار أطفالها بأمان للتطعيم، كما يجعل من المستحيل على العاملين الصحيين ممارسة عملهم.

وقالت المنظمة، إنه تم تجهيز جميع اللوجستيات والإمدادات والموارد البشرية المدربة لتطعيم الأطفال في شمال غزة بجرعة ثانية من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع 2 (nOPV2)، بعد جولة أولى أجريت في جميع أنحاء قطاع غزة من 1 إلى 12 سبتمبر 2024، ومع ذلك، ونظرًا لأن المنطقة المعتمدة حاليًا للهدن الإنسانية المؤقتة قد تقلصت بشكل كبير - تقتصر الآن على مدينة غزة فقط، وهو انخفاض كبير عن الجولة الأولى - فإن العديد من الأطفال في شمال غزة قد فاتتهم جرعة لقاح شلل الأطفال.

ولكي يتسنى لنا وقف انتقال فيروس شلل الأطفال، فلابد من تطعيم ما لا يقل عن 90% من جميع الأطفال في كل مجتمع وحي ــ وهو شرط أساسي لحملة فعّالة لوقف تفشي المرض ومنع انتشاره، والواقع أن فترات التوقف الإنسانية ضرورية لنجاح هذه الحملة، حيث تسمح للشركاء بتسليم إمدادات التطعيم إلى المرافق الصحية، وللأسر بالوصول بأمان إلى مواقع التطعيم، وللفرق المتنقلة من العاملين الصحيين بالوصول إلى الأطفال في مجتمعاتهم، والتأخير في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال الفموي من النوع 2 في غضون 6 أسابيع يقلل من تأثير الجولتين المتقاربتين في تعزيز مناعة جميع الأطفال في وقت واحد ووقف انتقال فيروس شلل الأطفال.

وسوف يؤدى عدم حصول عدد كبير من الأطفال على الجرعة الثانية من اللقاح إلى تعريض الجهود الرامية إلى وقف انتقال فيروس شلل الأطفال في غزة للخطر بشكل خطير، وقد يؤدي هذا أيضاً إلى انتشار فيروس شلل الأطفال على نطاق أوسع في قطاع غزة والدول المجاورة، مع خطر إصابة المزيد من الأطفال بالشلل.

منذ إطلاق الجولة الثانية من حملة شلل الأطفال في غزة في 14 أكتوبر 2024، تم تطعيم 442855 طفلاً دون سن العاشرة بنجاح في وسط وجنوب قطاع غزة - 94٪ من الهدف في هذه المناطق، وتلقى ما مجموعه 357802 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين وعشرة أعوام مكملات فيتامين أ كجزء من الجهود الرامية إلى دمج تقديم لقاح شلل الأطفال مع الخدمات الصحية الأساسية الأخرى في غزة.

ومن الضروري وقف تفشي شلل الأطفال في أقرب وقت ممكن، قبل أن يصاب المزيد من الأطفال بالشلل وينتشر فيروس شلل الأطفال على نطاق أوسع. ومن الأهمية بمكان بالتالي تسهيل حملة التطعيم في شمال غزة من خلال تنفيذ فترات التوقف الإنسانية، وضمان وصول الأطفال المؤهلين أينما كانوا. وتحث منظمة الصحة العالمية واليونيسيف جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة والبنية الأساسية المدنية، مثل المدارس والملاجئ والمستشفيات، وتجدد دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.