باكستان ترسل 200 طن مساعدات إنسانية إلى المتضررين فى غزة ولبنان

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان، الشحنتين الإنسانيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة للأشخاص المتضررين من الهجمات الإسرائيلية فى غزة ولبنان.



وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث -فى بيان نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية - أن كل شحنة تحمل على متنها 100 طن من الإمدادات الشتوية الأساسية، بما فى ذلك الخيام والأغطية، وأنهما غادرتا العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى العاصمة الأردنية عمَّان ثم إلى غزة وبيروت.



وأشارت إلى أن باكستان أرسلت حتى الآن 1598 طنًا من مواد الإغاثة إلى غزة ولبنان، مع شحنات سابقة غادرت من مدينة كراتشى الباكستانية، بما فى ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والملابس.



وأكدت الحكومة الباكستانية تضامنها مع الجانبين الفلسطينى واللبناني، إذ قال وزير الشؤون البحرية قيصر أحمد شيخ إن باكستان "تظل ملتزمة بدعم من يحتاجون للمساعدة".