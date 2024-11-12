شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل 4 جنود من لواء كفير فى معارك بشمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 4 جنود من لواء كفير في المعارك بشمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة معاريف أن الجنود الأربعة قتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا.

وفي وقت سابق أمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد كان قائد فرقة في وحدة لوتار في معركة شمال قطاع غزة.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أن أحد جنوده لقي مصرعه في انفجار قنبلة يدوية، شمال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي يبدو أنه لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالقتال.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن هوية الجندي الذي لقي مصرعه جراء انفجار القنبلة وقد حددته السلطات المحلية باسم شناور زلمان كوهين، 20 عاما، من مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية.