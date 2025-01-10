شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية لـ"مكة" والمشاعر المقدسة تشارك فى مؤتمر ومعرض الحج 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يُعقد تحت شعار "الطريق إلى النسك" بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجارى.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي تأتي تعزيزًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة العاملة في مجال الحج والعمرة؛ لتقديم تجربة سلسة ومميزة ترتقي بخدمات ضيوف الرحمن.

وتشارك الهيئة في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال جناح متميز يعكس الهوية المعمارية لمكة المكرمة، مع توظيف أحدث التقنيات التفاعلية، لتقديم تجربة شاملة تأخذ الزائر في رحلة واقعية لمشاريع المواقع التاريخية والنقل والاستدامة البيئية والتحول الرقمي، وصولًا إلى مستقبلها الذكي، وسيشهد الجناح توقيع عدد من الاتفاقيات والإطلاقات، تستهدف إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين.

ومن المُقرر أن يقدم الجناح رحلة الزائر تشمل ستة مسارات رئيسية، ابتداًء بمسار (النقل والتنقل) و(مكة الذكية)، و(المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية)، إضافة إلى مسارات (اكتشف مدينة مكة المكرمة)، و(بين الماضي والحاضر)، و(عمارة مكة المكرمة).

وتجسد مشاركة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مؤتمر ومعرض الحج 2025 التزامها الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال مشاريع مستدامة، وتقنيات ذكية، وتطوير شامل يضع مكة في مصاف المدن العالمية، ونموذجًا يُحتذى به في خدمة ضيوف الرحمن عبر الجمع بين الأصالة والابتكار، وتحقيقًا لأهداف الهيئة في جعل مدينة مكة أكثر مدن العالم زيارةً.