شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات متواصلة وانقطاع بالخدمات.. آخر تطورات الساحل السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تدهور الأوضاع في مناطق بـ الساحل السورى ، في ظل انقطاع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات في مناطق واسعة بريف اللاذقية، فيما تواصل قوات الإدارة الجديدة في البلاد مواجهاتها مع عناصر النظام السابق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأحد، إن قوات من وزارة الدفاع والأمن العام تصدت لهجوم "من فلول النظام البائد" على الشركة السورية للمحروقات في اللاذقية.

فيما وصلت تعزيزات أمنية من مناطق مختلفة إلى الساحل السوري، لدعم القوى الأمنية في المواجهات، التي لا تزال مستمرة في مناطق ريفية.

وفي هذا الصدد، أوضح نائب مدير منظمة الدفاع المدني السوري فاروق حبيب، أنه "لا توجد أرقام دقيقة لضحايا الأحداث في الساحل، خاصة مع عدم تمكن فرق الدفاع المدني من الوصول لكافة المناطق بسبب الظروف الأمنية".

ولفت حبيب إلى أن "معظم الحوادث جرت في مناطق لا تنتشر فيها فرق الدفاع المدني، أو الهلال الأحمر السوري".

كما أشار إلى أن "الوضع حساس ومعقد، حيث لا تزال الاشتباكات دائرة في المناطق الريفية، مما يعيق وصول فرق الدفاع المدني".

وتابع "حتى الآن تعاملنا مع عشرات الحرائق في المنازل أو المحال التجارية، والعشرات من حالات الإسعاف الطارئ، ونقلنا جثث وأجلينا العديد من العائلات، خاصة في بانياس واللاذقية".

فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إلى انقطاع خدمات الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية، لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى انقطاع الخدمات، سيما الاتصالات في بعض المناطق.

وفي تصريحات، فجر الأحد، حول الأوضاع في سوريا، قال رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إن الأحداث التي تشهدها البلاد، وتحديدا في منطقة الساحل، هي "تحديات متوقعة".

وشدد على "ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية"، مضيفا: "قادرون على العيش سويا في هذا البلد بالقدر المستطاع".