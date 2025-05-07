شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة أممية تدعو المحاكم الدولية للتحرك القانوني لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، أولجا تشيريفكو، المحاكم الدولية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وطالبت تشيريفكو -في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الأربعاء/- المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف العدوان السافر على القطاع، وتمكين المنظمات الإغاثية من القيام بدورها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية لإغاثة الفلسطينيين.



وحذرت من أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحصاره لستة أشهر متصلة يجعل الأوضاع فيه شديدة السوء، منددة بمنع جيش الاحتلال دخول مئات الأطنان من المواد الغذائية إلى للقطاع.