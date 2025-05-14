شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة البحرين بمصر تترأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين، والتي ناقشت تقريرًا حول متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية الثالثة والثلاثين "قمة البحرين".

وتضم هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة) كلًا من مملكة البحرين بصفتها رئيسًا للقمة العربية (33)، والمملكة العربية السعودية رئيسة القمة (32)، وجمهورية العراق رئيسة القمة العربية (34).

كما ضم الاجتماع، ترويكا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين بعضوية المملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة الدورة 163 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والجمهورية اليمنية، رئاسة الدورة 162، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي ستتولى رئاسة الدورة 164 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.