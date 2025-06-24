شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ندين ونستنكر بأشد العبارات عدوان إيران على دولة قطر الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالإثنين، 23 يونيو 2025 09:03 م
أدانت المملكة العربية السعودية، قبل قليل، واستنكرت بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة، مؤكدة أن العدوان الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وأضافت المملكة العربية السعودية، أن العدوان الإيراني على قطر أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.
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