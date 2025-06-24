شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية القطرية تحذر من نشر أي معلومات غير صادرة من الجهات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الداخلية القطرية، إنه "انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين تؤكد وزارة الداخلية أن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وشددت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة، كما تهيب بالجميع التحلي بالمسؤولية المجتمعية من خلال: الامتناع عن تداول أو إعادة نشر أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية- تحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

وتواصل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، استعدادها وجاهزيتها التامة لمتابعة المستجدات، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين واستمرار الحياة العامة بصورة طبيعية.

وتسارعت وتيرة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن تدخلت أمريكا عسكريا بضرب المنشآت النووية في إيران، لمساعدة إسرائيل في حربها على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت السلطات الإيرانية قصف العديد من القواعد الأمريكية في دول الخليج، بداية من قاعدة العديد في دولة قطر، وعلى الفور أطلقت صافرات الإنذار في دول الكويت والسعودية والبحرين والعراق وسوريا.