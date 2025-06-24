شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو مواطنيها للتوجه إلى أقرب مكان آمن بسبب صواريخ إيران على الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت السلطات البحرينية المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، وذلك بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وكانت قد أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن صفارات إنذار تدوي في البحرين.

ومساء اليوم ، استهدفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وهي الهجمات الصاروخية التي تزامنت مع استهداف القاعدة الأمريكية في العراق، وسط توالي إطلاق صافرات الإنذار في الإمارات والكويت والبحرين، فيما أسمته إيران بعملية "بشائر الفتح" كأول رد علي انخراط الولايات المتحدة في المواجهات الممتدة بين طهران وتل أبيب.