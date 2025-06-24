أبو الغيط يعرب عن تضامنه مع قطر.. ويؤكد: حذرنا سابقا من خطورة التصعيد

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تضامنه الكامل مع دولة قطر، في أعقاب الهجوم الإيراني، والذي يمثل اعتداء مرفوض ومدان علي سيادتها، وانتهاك لأجوائها.

وأضاف أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس" اليوم الاثنين، "حذرنا سابقاً من خطورة التصعيد، وما زال الأمل يحدونا في أن يتم احتواء المواجهة الحالية برمتها في أقرب وقت".

وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية قصف العديد من القواعد الأمريكية في دول الخليج، بداية من قاعدة العديد في دولة قطر، وعلى الفور أطلقت صافرات الإنذار في دول الكويت والسعودية والبحرين والعراق وسوريا.

كما أغلقت الإمارات مجالها الجوي أمام حركة الطيران، فيما أعلنت الدوحة أن دفاعاتها الجوية تصدت إلى عدد من الصواريخ.

وأطلقت السلطات الإيرانية، اسم "بشارة الفتح" على علمية قصف القواعد الأمريكية في الخليج، بدوره أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانه الأول بخصوص قصف قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وجاء فيه أنه "أيها الشعب الإيراني النبيل الصامد! في أعقاب العدوان العسكري الواضح للنظام الأمريكي الإجرامي على المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتهاك الواضح للقانون الدولي، وبتخطيط من المجلس الأعلى للأمن القومي وقيادة المقر المركزي لخاتم الأنبياء (عليه السلام)، استهدف "حرس الثورة الإسلامية" برمزه المقدس أو أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي في عملية "بشارة الفتح". هذه القاعدة هي مقر القوات الجوية وأكبر رصيد استراتيجي للجيش الإرهابي الأمريكي في منطقة غرب آسيا.