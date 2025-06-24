شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الإثنين/، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 1,13%، ليستقر بذلك عند 17.754,25 نقطة.
من جهته، سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 1,25% إلى 1.450,19 نقطة، وانخفض MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 1,33% إلى 1.225,25 نقطة.
بدوره، سجل MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,40 % إلى 1.722,85 نقطة.
فيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 1,19% إلى 16.888,08 نقطة، وبنسبة 1,02% إلى 15.083,99 نقطة، على التوالي.
وبلغت التداولات 387,81 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم)
أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت قيمتها 931,18 مليار درهم.
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