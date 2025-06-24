شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي مشترك بين رئيسي وزراء قطر ولبنان غدًا في الديوان الأميري والان مع تفاصيل الخبر

يعقد صباح غدا الثلاثاء، مؤتمر صحفي مشترك يجمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،و الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، وذلك في الديوان الأميري بالدوحة.

ويأتي هذا المؤتمر في توقيت حساس يشهد فيه الإقليم تصعيدًا لافتًا في الأوضاع الأمنية والسياسية، وسط تطورات متسارعة على عدة جبهات، أبرزها التوتر المتصاعد بين إسرائيل ولبنان، والتداعيات المحتملة على أمن المنطقة.

واخرها قيام ايران اليوم بضرب القاعدة الامريكيه عديد في قطر.

ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق الثنائي بين قطر ولبنان في ضوء المستجدات الراهنة، إضافة إلى جهود الوساطة وخفض التصعيد.