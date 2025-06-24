شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تؤكد عدم وقوع خسائر بشرية إثر الهجوم الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة قطر عدم وقوع خسائر بشرية إثر الهجوم الذي استهدف القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها.

وأطلقت إيران 6 صواريخ على قواعد أمريكية في قطر. وكان موقع "اكسيوس"، قال إن "الولايات المتحدة تستعد لهجوم إيراني على قواعد أمريكية في دول الخليج"

فيما قالت فوكس نيوز الأمريكية، إن "واشنطن تتوقع هجومًا ايرانيا في الخليج خلال الـ 48 ساعة المقبلة". وذكرت الشبكة، إنه تم إبلاغ العاملين في قاعدة العديد الأمريكية الجوية بإغلاق المجال الجوي القطري.

ومساء اليوم ، استهدفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وهي الهجمات الصاروخية التي تزامنت مع استهداف القاعدة الأمريكية في العراق، وسط توالي إطلاق صافرات الإنذار في الإمارات والكويت والبحرين، فيما أسمته إيران بعملية "بشائر الفتح" كأول رد علي انخراط الولايات المتحدة في المواجهات الممتدة بين طهران وتل أبيب.