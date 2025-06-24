الارشيف / اخبار الخليج

الجيش الكويتي ينفي تعرض أراضي بلاده لأي انتهاك أو هجمات

0 نشر
0 تبليغ

الجيش الكويتي ينفي تعرض أراضي بلاده لأي انتهاك أو هجمات

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتي ينفي تعرض أراضي بلاده لأي انتهاك أو هجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم /الإثنين/ تعرض إحدى القواعد الجوية العسكرية لهجوم صاروخي.


وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي -في بيان- سلامة سيادة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم.


وأهابت رئاسة أركان الجيش الكويتي بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا