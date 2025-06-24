شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتي ينفي تعرض أراضي بلاده لأي انتهاك أو هجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم /الإثنين/ تعرض إحدى القواعد الجوية العسكرية لهجوم صاروخي.



وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي -في بيان- سلامة سيادة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم.



وأهابت رئاسة أركان الجيش الكويتي بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.