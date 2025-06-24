شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وبريطانيا تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي، من ديفيد لامي، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد العسكري، والدفع نحو استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية عبر الحوار والدبلوماسية بما يسهم في صيانة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز فرص الحلول السلمية.

وجرى خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- بحث مسار علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونماء على كافة المستويات خدمة للمصالح المتبادلة.