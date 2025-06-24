شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى: طائرة مسيرة مجهولة استهدفت الرادار فى معسكر التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء سعد معن اليوم الثلاثاء، أن انفجار معسكر التاجي عبارة عن استهداف رادار من قبل مسيرات مجهولة الهوية، فيما أشار إلى سقوط مسيرة أخرى قرب مولدة في نفس المنطقة شمالي بغداد.



وقال معن إنه لا توجد خسائر بشرية.



ومن جانبه أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي أن طائرة مسيرة مجهولة استهدف أحد المواقع في معسكر التاجي شمالي بغداد.



وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه لا توجد خسائر بشرية.