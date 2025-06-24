شكرا لقرائتكم خبر عن 22 شهيدا وعشرات الإصابات بقصف إسرائيلى على منتظرى المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية في مستشفيي العودة وشهداء الأقصى باستشهاد 22 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ان قصف مدفعي عنيف للاحتلال يستهدف منتظري المساعدات في وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها قبل أيام في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أيضا، بسقوط شهيدين وعدد من المصابين بقصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.