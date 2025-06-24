شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 165 هنديا من إسرائيل عبر الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت رحلة طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية إلى العاصمة "نيودلهي" اليوم /الثلاثاء/، وعلى متنها 165 مواطنا تم إجلاؤهم من إسرائيل عبر الأردن.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، في نسختها الإنجليزية، أن وزير الدولة ل.موروجان كان في استقبال الرعايا لدى عودتهم إلى البلاد.

وكان العديد من المواطنين الهنود في الخارج قد وصلوا مؤخرا إلى العاصمة "نيودلهي" بعدما تم إجلاؤهم من إيران وإسرائيل في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الهندية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

يذكر أن إسرائيل قد بدأت منذ الثالث عشر من يونيو الجاري في شن هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وعسكرية ونفطية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.. وردا على ذلك، تقوم القوات الإيرانية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على العديد من المواقع في إسرائيل.