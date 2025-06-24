الخليج اليوم .. السعودية تعلن إعدام إرهابيين خططا لاستهداف قاعدة عسكرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطنين أدينا بالانضمام إلى خلية إرهابية خططت لاستهداف قاعدة عسكرية في المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المدانَين ارتكبا سلسلة من الجرائم الإرهابية شملت:

الانضمام إلى خلية إرهابية.

التخطيط لتنفيذ عمليات انتحارية داخل قاعدة عسكرية.

مبايعة زعيم تنظيم إرهابي.

تمويل الإرهاب والتستر على مؤيدين للتنظيم.

حيازة أسلحة بغرض الإخلال بالأمن الداخلي.

وأضاف البيان أن المتهمين قاما برصد القاعدة العسكرية ومراقبة حركة المركبات والأفراد داخلها تمهيداً لتنفيذ عملياتهما، مبينا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المدانَين، وبعد التحقيقات التي أثبتت تورطهما، أحيلا إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً نهائياً بقتلهما تعزيرا.

وأكد البيان أن التنفيذ تم في منطقة القصيم اليوم الثلاثاء، الموافق 24 يونيو 2025، بأمر ملكي، مشددا على "حرص المملكة على ضمان أمن المواطنين والمقيمين، وتحقيق العدل من خلال تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يتعدى على الآمنين وينتهك حقهم في الحياة".

وشدد على أن "العقاب الشرعي سيكون المصير الحتمي لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إرهابية تهدد أمن البلاد".