الخليج اليوم .. قطر تستدعي السفير الإيراني وتجدد إدانتها الشديدة لانتهاك سيادتها ومجالها الجوي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، علي صالح آبادي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر، حيث جددت إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبأنها تحتفظ بحق الرد على هذا الانتهاك السافر بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، للسفير الإيراني، أن هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاسيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.

كما أكد ضرورة العودة فوراً للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنب التصعيد، وإيقاف العمليات العسكرية سعياً لتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا.