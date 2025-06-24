شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء؛ بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بارتفاع عدد الشهداء إلى 10 إثر غارة من طائرات الاحتلال على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأشار المصدر إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات، جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النيران على منتظري المساعدات شمال رفح، كما استُشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، جراء قصف من مدفعية الاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأطلقت مسيرة للاحتلال النار شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.