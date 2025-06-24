شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الـ12 على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ12 على التوالي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وتمنع الوصول إليهما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/ أن الاحتلال يغلق المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين، ولم يُسمح إلا لحراسه وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بدخوله، كما سرت القيود الإسرائيلية الصارمة ذاتها على كنيسة القيامة التي تشهد إغلاقا كاملا في وجه المسيحيين، فيما اقتصر الدخول إلى البلدة القديمة على سكانها.

في سياق متصل، أصدر الاحتلال الإسرائيلي، "أوامر إخلاء" جديدة للفلسطينيين في مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل في بلدة برطعة شمال جنين.