شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يشيد بالدور المحوري للرئيس الروسي في دعم جهود إحلال السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دفع جهود إحلال السلام، والعمل في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم /الثلاثاء/، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقّاه الملك حمد بن عيسى من الرئيس الروسي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين، ومناقشة مختلف جوانب التعاون المشترك وسبل تعزيزه في كافة المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكد عاهل البحرين أهمية مواصلة السعي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، داعيًا إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار كسبيل لتسوية الأزمات، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها. كما أعرب عن أمله في تحقيق سلام شامل ومستدام في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على حرصه واهتمامه بتعزيز علاقات التعاون وتوطيد روابط الصداقة الوثيقة مع روسيا الاتحادية.

