شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره الإماراتي آخر التطورات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، هاتفيًا، مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان آخر التطورات في المنطقة في أعقاب اعتداءات إسرائيل وأمريكا على إيران.

وأكد عراقجي - وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية الدولية للأنباء، اليوم /الثلاثاء/ - التزام بلاده بحسن الجوار وتعزيز العلاقات مع جميع جيرانها، وخاصة دول الخليج، لافتا إلى العلاقات الودية بين إيران ودول المنطقة بما في ذلك الإمارات.

وأشاد بالموقف المسؤول للدول الإقليمية في إدانة الاعتداءات الأخيرة لإسرائيل وأمريكا على إيران، مشيرًا إلى ضرورة التقارب بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا أنه لا ينبغي السماح لشر وعدوان إسرائيل بالتسبب في الفتنة والانقسام بين دول المنطقة.

من جانبه.. أشار وزير خارجية الإمارات إلى العلاقات الجيدة بين طهران وأبوظبي، مؤكدا ضرورة بذل الجهود والتعاون المشترك أكثر من أي وقت مضى بين جميع دول المنطقة لحماية الأمن والاستقرار المستدام.