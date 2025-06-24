شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجهات المعنية في الدولة باتخاذ كافة التدابير والحيطة لحفظ أمن واستقرار الوطن، متمنيا التوفيق والسداد في جهود حماية الكويت.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير دولة الكويت، في قصر بيان، صباح اليوم /الثلاثاء/، اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى بحضور ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح؛ لمتابعة آخر التطورات على الساحة الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.

واطلع أمير الكويت على كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في الدولة والتنسيق فيما بينها ومدى جاهزيتها والاستعداد العالي بين مختلف هذه القطاعات؛ لمواجهة أي ظرف طارئ، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.