شكرا لقرائتكم خبر عن إير فرانس تعتزم استئناف رحلاتها إلى السعودية والإمارات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) عزمها استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غدا الأربعاء، وذلك بعد توقفها إثر تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وكان قد قال متحدث باسم شركة إير فرانس للخطوط الجوية أمس الاثنين أن الشركة ستعلق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 يوليو، مضيفا أن الشركة علقت أيضا رحلاتها من وإلى بيروت حتى 25 يونيو.

وفي السياق، أكدت وزيرة خارجية النمسا بيات ماينل رايزنجر، أن الوزارة ساعدت حوالى 350 شخصا فى مغادرة إسرائيل وإيران بواسطة حافلات وطائرات مستأجرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية.

وقالت الوزيرة في بيان للوزارة إنه بفضل جهد مشترك، نجحت وزارة الخارجية، وبالتعاون مع الشركاء، في مساعدة نحو 350 شخصا، بما في ذلك مواطنو الدول الشريكة، على مغادرة إسرائيل وإيران منذ اندلاع الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران.

وذكرت الوزيرة أن رحلة تابعة للخطوط الجوية النمساوية، نظمتها وزارة الخارجية نقلت 155 شخصا كانوا قد سافروا من إسرائيل على متن حافلات نظمتها السفارة في تل أبيب إلى النمسا.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى 78 نمساويا، تواجد أفراد عائلاتهم غير النمساويين ومواطني 16 دولة شريكة (ألبانيا، ألمانيا، فرنسا، أيرلندا، إسرائيل، كندا، كرواتيا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سويسرا، سلوفاكيا، إسبانيا، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة) على متن الطائرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بفضل جهود السفارة النمساوية في طهران، تمكن أكثر من 140 شخصا، من بينهم أكثر من 60 نمساويا، من مغادرة إيران برا على متن 6 حافلات.