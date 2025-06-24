الخليج اليوم .. بزشكيان يهاتف أمير قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وأبلغه بأن قصف قاعدة العديد، كان ردا على مشاركة واشنطن المباشرة في اعتداء إسرائيل على إيران.

بزشكيان يهاتف أمير قطر

أكد أمير دولة قطر لرئيس إيران أن "القاعدة الجوية الأمريكية في قطر لم ولن تستخدم من أجل القيام بأي عمل ضد إيران"، وأضاف: "قطر ستمنع بالتأكيد أي عمل من هذه القاعدة ضد الدولة الصديقة والشقيقة إيران".

بدوره، قال بزشكيان عن الاتصال الهاتفي بالأمير القطري: "اتصلتُ بسموه في أقرب فرصة لأُبلغه أن حادثة الأمس ما هي إلا رد فعل على مشاركة أمريكا المباشرة والعلنية في عدوان النظام الصهيوني على الأراضي الإيرانية، ولا تُعتبر بأي حال من الأحوال مواجهة بين إيران وصديقتها وشقيقتها وجارتها قطر".

وتابع الرئيس الإيراني: "إن الحكومة والشعب الإيراني يدركان تماما نوايا ومواقف قطر الودية والأخوية تجاههما، ويشكران بصدق كل الدعم والتعاطف والمرافقة من الحكومة والشعب القطري، خاصة في الأيام الصعبة".

وأضاف بزشكيان: "أكرر أنني اتصلتُ بسعادتكم لأعرب عن خالص تقديري لجهودكم المبذولة لوقف الحرب، ولدعمكم ومواساتكم وتضامنكم مع إخواننا في إيران". وتابع: "آمل أن تتقبلوا منا، أنتم وجميع شعب دولة قطر الصديقة والشقيقة، أن الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس كان مجرد رد فعل على مشاركة أمريكا في العدوان العسكري للنظام الصهيوني، وألا يكون لديكم انطباع بأن إيران تنوي مواجهتكم".

من جهته قال أمير قطر: "لا أعتبر هذه المكالمة مجرد محادثة مع رئيس دولة صديقة، بل هي محادثة مع صديق حميم تربطنا به علاقة وطيدة وودية للغاية". وأضاف: "لقد بذلت قطر جهودا حثيثة، سرا وعلنا، لإبعاد المنطقة عن التحريض، بما في ذلك الهجوم على الأراضي الإيرانية، وقد فعلنا ذلك حبا بالإيرانيين، وبالطبع، كواجب تجاه دولة جارة وصديقة وشقيق".

وأشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن القاعدة الأمريكية في قطر "لم ولن تستخدم من أجل القيام بأي عمل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأضاف: "قطر ستمنع بالتأكيد أي عمل من هذه القاعدة ضد الدولة الصديقة والشقيقة إيران".

وتابع أمير قطر: "لا أخفيكم أن ما حدث أمس كان صدمةً كبيرةً لي وللشعب القطري الذي تعاطف مع الإيرانيين إبان الهجوم العسكري الإسرائيلي". وأضاف: "في الوقت نفسه، وإذ أُقدّر اتصالكم ومواساتكم، أؤكد أننا في قطر نرى صورةً أكبر وأفقا أرحب، وانسجاما مع تعاطف الشعب القطري مع إخوانه في إيران إبان العدوان الهجوم الإسرائيلي، نفكر في تعميق وتوسيع العلاقات بيننا مستقبلا".

واختتم أمير قطر قائلاً: "لقد تلقيتُ اتصال فخامتكم بصدر رحب، وأُدرك نواياكم الطيبة ووجهة نظركم الصادقة تجاهي وتجاه الشعب القطري". وأضاف: "نتوقع من أشقائنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطوير العلاقات مع قطر بصدق وشفافية، وآمل أن نلتقي في أقرب وقت ممكن ونبحث سبل توسيع التعاون".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية