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الخليج اليوم .. قرقاش: لا غنى عن وحدة الصف.. هذا أهم دروس الأيام الماضية

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الخليج اليوم .. قرقاش: لا غنى عن وحدة الصف.. هذا أهم دروس الأيام الماضية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحقيقة الراسخة مع تعاقب الأزمات على الخليج العربي، تتجلى في أنه "لا غنى عن وحدة الصف".

ولفت معاليه إلى أن صمام أمان دولنا واستقرارها هو التضامن في ظل القيادات الحكيمة، وبه نواجه التحديات ونصون المكانة التي بلغناها.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "x": "مرّ الخليج العربي بالعديد من الأزمات، وفي كل اختبار تتأكد حقيقة راسخة: لا غنى عن وحدة الصف. تضامننا، بقيادات حكيمة، هو مصدر قوتنا وصمام أماننا، يحفظ استقرار دولنا وازدهار شعوبنا. بهذا التضامن نواجه التحديات ونصون مكانتنا".

وأضاف: "لا شك أن هذا هو الدرس الأهم من حصاد الأيام والأشهر الماضية".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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