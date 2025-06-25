شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ومستشار النمسا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي الثلاثاء، مع مستشار النمسا كريستيان شتوكر، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكدا أهمية دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها.

وتطرق الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، حيث أعربا عن تمنياتهما أن يكون خطوة تجاه استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة والعودة إلى مسار الحوار والحلول الدبلوماسية التي تعد السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين.