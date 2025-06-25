شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو إلى لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة وخطة شاملة لإعادة هيكلة القوات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية لإعادة هيكلة القوات الليبية.

وأكد بوليانسكي أن "توحيد القوى المسلحة الليبية وإعادة إدماج المقاتلين السابقين بات ضرورة ملحة، في ظل تعثر التوافقات السياسية وتراجع آفاق إجراء انتخابات عامة".

وأضاف: "مشيرا إلى أن الأطراف الليبية لا تزال عاجزة عن التوصل إلى اتفاقات تعبر فعليا عن إرادة الشعب".

كما اعتبر أن توصيات اللجنة الاستشارية لم تلق ترحيبا من القوى السياسية الرئيسية في البلاد، مشددا على أن مسار التعافي لا يمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن يقوم على حلول ليبية-ليبية، لا سيما من خلال التعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بوساطة مصرية.

وأكد في ختام كلمته على أهمية دعم جهود الاتحاد الإفريقي، مشددا على أن دور الأمم المتحدة هو تيسير الحوار الليبي وليس استبدال إرادة الليبيين.