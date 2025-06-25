شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 مواطنا من محافظة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيا من محافظة الخليل، عقب التنكيل بهم، أثناء اقتحام منازلهم، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، داهمت قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت مواطنين .

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.