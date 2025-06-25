شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة متاجر إيطالية كبرى توقف بيع منتجات إسرائيلية تضامنا مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلسلة متاجر "كوب أليانزا 3.0" الإيطالية الشهيرة عن إزالة المنتجات الإسرائيلية من رفوفها فى 8 مناطق فى جميع أنحاء البلاد.

وأكدت "كوب أليانزا" التى تمتلك 350 فرعا موزعة على 8 مناطق في إيطاليا، في بيان رسمي، أن القرار في إطار حملة "Coop 4 Refugees" التي أطلقتها تضامنا مع اللاجئين الفلسطينيين واستجابة لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.. مضيفة "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين بالعنف المستمر، وفى ظل التصعيد في الأسابيع الأخيرة، اخترنا القيام بلفتة رمزية تتماشى مع قيمنا".

وأضافت أليانزا، في البيان، الذي نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، "أنه لا يمكن أن تظل "غير مبالية تجاه أعمال العنف الجارية في قطاع غزة"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وقرار الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وبموجب القرار، تمت إزالة عدد من المنتجات الإسرائيلية من الرفوف، من بينها الفول السوداني، طحينة إسرائيلية، ومنتجات شركة "Sodastream".

في الوقت نفسه، بدأت سلسلة المتاجر عرض مشروب "غزة كولا" الفلسطيني، الذي أطلق لأول مرة في لندن عام 2023، وتخصص عائداته لدعم مشاريع إغاثية لصالح سكان غزة.

وقبل أسابيع، أقرت الحكومة الأيرلندية مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو فى الاتحاد الأوروبى.

في نهاية مايو الماضي، قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.