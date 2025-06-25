رئيس وزراء الأردن: أمن البلاد وحماية استقراره وازدهاره لا يتقدم عليه شىء

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور جعفر حسان، أن عجلة الحياة لن تتوقف بسبب الأزمات والمغامرات التى تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، لافتا إلى أن الأردن ليس طرفا فى هذه الصراعات وما تؤدى إليه من مآس ولن نكون، وأن أمن الأردن والأردنيين وحماية استقرار بلدنا وازدهاره، لا يتقدم عليه شىء".

وقال الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء التى عقدت، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الأزمات لن تكون سببا أو حجة للحكومة لتعطيل عملها وتأدية واجبها وتقديم كل ما نستطيع لخدمة أبناء الشعب الأردنى، موضحا أنه "اعتدنا أن نبني هذا الوطن، وأن نمضي وسط أعتى العواصف، ورغم كل الصعاب بكل ثقة وبحكمة قيادتنا".

وأشار إلى أن الأردن واجه على مدى عقود، تحديات استراتيجية وأمنية خارجية، كانت على الدوام استثنائية وغير مسبوقة، مؤكدا أن هذه الأزمات لم توقف مسيرة هذا البلد، وزادتنا قوة وتماسكا وحرصا على هذا الحمى الغالي بحكمة قيادته، وقوة جبهتنا الداخلية، وتجنبنا الفوضى والصراعات التي كان ثمنها دماء الأبرياء وانهيار دول ومجتمعات".

وأضاف حسان "نسي العالم غزة في ظل الظروف الراهنة، مع أن ضحاياها من المدنيين الأبرياء خلال الأسابيع الماضية تجاوز كل ضحايا الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، والمناوشات التي شهدناها على الرغم من خطورتها على أمن المنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن التوحش والتطرف الإسرائيلي مستمر بحق الشعب الفلسطيني؛ في الضفة وغزة وفي القدس ومقدساتها، مؤكدا أن هذا التوحش يجب أن يتوقف، وأن الموضوع الأساس للمرحلة المقبلة، حماية أشقائنا الفلسطينيين ودعم ثبات الإنسان الفلسطيني وصموده على أرضه.

وجدد التأكيد أن السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة أساسه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشددا على أنه ودون ذلك ستبقى المنطقة مفتوحة للمزيد من الأزمات والصراعات التي لا تنتهي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل بكل إصرار ومثابرة تنفيذ الخطط والبرامج، واتخاذ كل ما يلزم للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الراهنة على مختلف القطاعات.