شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: مؤتمر "حل الدولتين" يجرى الإعداد له الآن بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبدالفتاح، إن مؤتمر السلام الخاص بفلسطين (حل الدولتين) تم تأجيله نتيجة الضربة الإسرائيلية على إيران.

وأضاف السفير عبدالفتاح، في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" بث الأربعاء، أن الإعداد لمؤتمر (حل الدولتين) يجري الإعداد له الآن بكل قوة، مشيرا إلى أنه قد يعقد نهاية يوليو المقبل، عقب المنتدى السياسي الاقتصادي رفيع المستوى.

وشدد مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة على أن الأوضاع في قطاع غزة تعدت خطوط الكارثة الإنسانية، معلنا أن السكرتير العام للأمم المتحدة أكد نفس الكلام وأيضا الأمين العام للجامعة العربية، مطالبا بضرورة تعزيز التعامل الدولي مع هذا الموقف.

وأكد أن هناك قدرا كبيرا من النفوذ للولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل، مشددا على أن تدرك (إسرائيل)، أن هذا الأسلوب في توزيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر لن يجدي نفعا، مطالبا بأن يتم توزيع المساعدات من خلال الآليات التي اقرتها الأمم المتحدة والمتمثلة، في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وأضاف مندون الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة أن وكالة "أونروا" ما زال لديها 30 ألف موظف من العاملين بالأمم المتحدة وهم موجودين على الأرض وقادرين على التفاعل والعمل وتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة المحاصر.