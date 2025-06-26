شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبة المشرفة تستعد لاستقبال كسوتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ تغيير كسوة الكعبة المشرفة الخميس.

ويأتي ذلك إيذانًا بمطلع العام الهجري 1447، وتم الانتهاء من إعداد الكسوة الجديدة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في أم الجود، بعد جهد امتد لنحو 11 شهرًا.

وتمر صناعة الكسوة بسبع مراحل أساسية تشمل تحلية المياه والغسيل وصباغة الحرير باللون الأسود والنسيج والطباعة الهندسية للآيات القرآنية والتطريز بخيوط الفضة والذهب والتجميع والفحص النهائي.

وتتكون كسوة الكعبة من 47 قطعة حرير أسود منقوشة، وهي مطرزة بـ 68 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب عيار 24، والوزن الإجمالي للكسوة يبلغ 1415 كيلوغرامًا.

ويتم نقل الكسوة الجديدة من المجمع إلى المسجد الحرام في مقطورة مخصصة، وتبدأ مراسم فك الكسوة القديمة يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ بعد صلاة العصر.

وتبدأ عملية التغيير الرسمية للكسوة الجديدة مع أولى ساعات يوم الخميس، غرة محرم 1447هـ.