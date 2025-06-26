شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.